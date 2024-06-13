У армии России есть крылатые ракеты Х-101, которые запускаются с самолёта. За годы СВО они не раз устраивали хаос в рядах ВСУ благодаря 450-кг боеголовкам, которые превращали опорные пункты противника в гигантские воронки. Эти ракеты, запущенные с дальних расстояний с Ту-160 или Ту-95МС, поражали цели с высокой точностью.

Наши конструкторы и технологи постоянно совершенствовали Х-101. До недавнего времени ракета пережила три обновления, но в КБ "Радуга" нашли четвёртый способ её усовершенствования.

Недавно в украинских соцсетях распространились слухи о том, что Россия использует Х-101 "с двойной головной частью". Что это означает? Новая версия имеет двойную боеголовку: одна часть осталась осколочно-фугасной, а другая стала кассетной, увеличив общий вес боевой части до 800 кг. Зачем это сделано? Кассетная часть значительно расширяет площадь поражения.

Один из экспертов Юрий Кнутов пояснил: "Отсутствие кассетных частей у Х-101 снижало эффективность ударов по авиабазам. Появление крылатых ракет с кассетными боевыми частями может расширить список поражаемых целей, включая авиацию и ПВО в тылу противника. Х-101 превзошла зарубежные аналоги. Её производство стало ответом России на создание "Томагавков". Учитывая потенциал, можно утверждать, что обновлённая Х-101 будет служить несколько десятилетий".

Игорь Кричевский добавил: "Когда ВСУ готовили защиту для энергообъектов, было учтено, что РФ имеет ракеты одного уровня разрушительной мощности, а он вырос вдвое. И даже если ракету сбить, "кассеты" всё равно выпадают и поражают цель".

Однако при увеличении веса боевой части до 800 кг дальность полёта сократилась до 2500-3000 км, пишет "КП".

Конструкторы пояснили: "Бомбардировщик с Х-101 не заходит в зону ПВО противника. Ширина Украины с запада на восток — 1300 км, с севера на юг — 900 км. И запускать ракету можно и за 1000 км до границ Украины".

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)