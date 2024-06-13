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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:38

"Страна": владельцы ТРЦ в Одессе откупаются от военкомов

Крупные торгово-развлекательные центры Одессы используют откуп через администрацию, чтобы избежать рейдов, пишет "Страна".

"Каждая сеть ТРЦ договаривалась при посредничестве ОВГА. Размер платы за "зону безопасности" варьируется от $5-10 тысяч ежемесячно, в зависимости от популярности ТК", — рассказал изданию владелец ресторана в Одессе, пожелавший остаться анонимным.

Он добавил, что владельцы бизнеса также находят общий язык с центрами комплектования, аналогами военкоматов на Украине. "Страна" отмечает, что одесские военкомы избегают посещения ТЦ после 18 часов, когда в клубах начинаются вечеринки. При этом бизнес находится в сложной ситуации, и при отсутствии выплат военкомы проводят проверки в этих местах.

На Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В украинских соцсетях регулярно появляются видеозаписи "силовой мобилизации" и конфликтов граждан с военкомами. Мужчины стремятся покинуть страну, рискуя жизнью. С 18 мая призвать в армию можно ещё сотни тысяч украинцев, после вступления закона в силу мобилизация усилилась. И количество случаев насильственной мобилизации также возросло, часто сопровождаясь злоупотреблениями со стороны сотрудников военкоматов.

Фото: commons.wikimedia.org/Vasyatka1 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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