Канцлер ФРГ Олаф Шольц может потерять власть, если решится на досрочные парламентские выборы как Макрон. Об этом заявил политик Ханс-Олаф Хенкель в беседе с Express.

"Шольц в сложной ситуации из-за успеха правых на выборах в ЕС и последующего решения Макрона объявить досрочные выборы", — говорится в статье.

По мнению Хенкеля, если немецкий канцлер последует примеру коллеги из Франции, его партия (СДПГ) может понести куда большие потери на выборах.

"Шольц этого не сделает. Вероятно, что его партия подвергнется ещё одному жёсткому избиению", — резюмировал эксперт.

На выборах в Европарламент "Национальное объединение" (RN) опередило коалицию Макрона, набрав 31,36% голосов. В ответ лидер распустил Национальное собрание и объявил внеочередные выборы 30 июня и 7 июля.

В Германии победу одержал правоцентристский блок ХДС/ХСС, 30%. Второе место заняла "АдГ", 15,9%, а партия Шольца набрала 13,9%. ФРГ как самая густонаселённая страна ЕС имеет наибольшее количество мандатов в парламенте — 96.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Lucan (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)