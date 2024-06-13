На заседании Совета Украина — НАТО в Брюсселе стороны подписали дорожную карту, направленную на развитие военного сотрудничества. Генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг объявил об этом на конференции после встречи.
"Заседание СУН завершено. Украина и Альянс подписали дорожную карту по развитию инноваций", — заявил Столтенберг, однако он не предоставил дополнительных деталей о содержании этого сотрудничества.
Столтенберг также подтвердил, что идёт подготовка к созданию в Польше совместного центра по анализу и тренировке военных. Эти документы будут представлены на саммите блока в июле в Вашингтоне, где они станут частью программы долгосрочного промышленного сотрудничества Киева и НАТО.
Генсек Альянса добавил, что поставки ВСУ станут обязательными для членов НАТО. Отправку оружия будут координировать командные структуры под руководством генерала Кристофера Каволи.
Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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