Власти РФ намерены принять ответные меры против Канады в связи с расширением санкционных списков. Об этом ТАСС сообщил Олег Степанов, посол страны в Канаде.

"Новый раунд санкций без смысла. Антироссийские ограничения, введённые кабмином Джастина Трюдо, остаются никем не замечены, поскольку не влияют на интересы наших физических и юридических лиц. Это абсурдно, но ответные меры будут приняты на основе принципа взаимности", — добавил он.

Кроме того, страны G7 согласились передать Киеву $50 млрд от процентов по замороженным активам РФ. Сегодня на юге Италии проходит саммит "Большой семёрки". Представители Лондона, ФРГ, Италии, Торонто, Штатов, Франции и Токио договорились предоставить Киеву кредитный пакет на 50 млрд долларов. Ограничений на использование денег нет: Украина может покупать оружие, восстанавливать инфраструктуру, пополнять госбюджет.

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