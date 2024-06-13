Власти РФ намерены принять ответные меры против Канады в связи с расширением санкционных списков. Об этом ТАСС сообщил Олег Степанов, посол страны в Канаде.
"Новый раунд санкций без смысла. Антироссийские ограничения, введённые кабмином Джастина Трюдо, остаются никем не замечены, поскольку не влияют на интересы наших физических и юридических лиц. Это абсурдно, но ответные меры будут приняты на основе принципа взаимности", — добавил он.
Кроме того, страны G7 согласились передать Киеву $50 млрд от процентов по замороженным активам РФ. Сегодня на юге Италии проходит саммит "Большой семёрки". Представители Лондона, ФРГ, Италии, Торонто, Штатов, Франции и Токио договорились предоставить Киеву кредитный пакет на 50 млрд долларов. Ограничений на использование денег нет: Украина может покупать оружие, восстанавливать инфраструктуру, пополнять госбюджет.
Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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