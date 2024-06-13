Вашингтон усилил санкции, на этот раз против иностранных банков в ответ на помощь России. Минфин расширил определение ВПК РФ, включив в него ранее попавшие под санкции банки: "Сбер" и ВТБ. Теперь иностранным банкам грозят санкции за транзакции с РФ. При этом Минфин США подчёркивает, что в списке подсанкционных лиц — российские банки ВТБ и Сбербанк.

Каких последствий ожидать, повлияют ли санкции на работу банков страны и их зарубежных подразделений? Об этом NewsInfo.Ru рассказал Александр Лежава — экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель.

"Скорее всего, повлияют и очень сильно. Потому что многие просто испугаются заниматься расчётами с этими структурами. И если у иностранных банков объёмы операций с Европой и со Штатами больше, чем с Россией, они их свернут. А те, кто сейчас проводят операции и кого расчёты с США и с Западной Европой особо не волнуют… Там очень большие объёмы через них идут. Для расчётов это достаточно серьёзно. И с точки зрения всей это проблемы тот факт, что против Мосбиржи ввели санкции, НКЦ — это неприятно, но не столь серьёзно по сравнению с расчётами. Потому что это гораздо важнее", — предупредил Александр Лежава.

Отразится ли ситуация на клиентах банков?

"Всё зависит оттого, что за клиент. Если это физическое лицо, у которого просто есть счёт в иностранной валюте, какие-то остатки на счетах — скорее всего, особо не отразится, лежат и лежат. У кого на руках наличка, тоже особо не отразится. Отразится на компаниях, которые проводят достаточно активные расчёты. Возникнут проблемы с расчётами за импорт и экспорт. Если будут падать объёмы расчётов, можно предполагать, что в перспективе будут расти цены на импортные товары. Но это будет зависеть от того, откуда они импортируются", — объяснил эксперт.

Какие убытки понесут клиенты? Или просто возникнут сложности?

"Это просто усложнит механизмы расчётов, приведёт к их удорожанию и, скорее всего, через какое-то время будет новая фаза, начнут затыкать очередные дырки. Потому что ни Минфин, ни Банк России не ведут системную работу по решению проблемы трансграничных платежей. Все разговоры, что мы будем использовать цифровые валюты, криптовалюты — это ерунда. Успешно это сделать не смогут. Западники пытаются всех загнать в криптовалютную историю и прихлопнуть её окончательно. Вместо того чтобы выстраивать свои механизмы расчётов, Банк России и Минфин просто подстраиваются под новые условия, которые им создают на Западе", — считает специалист.

Эта порочная практика длится не один год, уверен Лежава.

"Американцы говорят: "Откажитесь от долларов. Сделайте что-нибудь полезное". Нет, Российская Федерация продолжает настойчиво цепляться и за доллар, и за евро. Когда против вас ведут финансово-экономическую войну, и вы ведите. А здесь получается, против вас воюют, а вы говорите: нам нанесли удар — мы как-то подстроимся, ещё удар — мы ещё подстроимся. Так невозможно. Надо отвечать", — заключил экономист.

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