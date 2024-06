В зоне СВО российские войска начали использовать уникальный УМПБ Д-30 СН. По своей конструкции это авиабомба калибра 250 кг, оснащённая модулем коррекции. Первоначально сообщалось, что дальность её полёта составляет десятки километров. Об этом свидетельствует фото от 25 мая, на котором запечатлены четыре УМПБ Д-30 СН, отделяющиеся от Су-34 в 50 км от линии фронта.

Позже появилась информация, что УМПБ Д-30 СН является оригинальным боеприпасом, который может сбрасываться не только с самолётов, но и запускаться из "Смерчей" калибра 300-мм. Это утверждение подтверждается, пишет "РГ", несмотря на отсутствие подробных характеристик.

Системы "Смерч" известны своей мощью и точностью, имеют дальность до 70 км, которая с модернизацией увеличилась до 100 км. Сегодня на вооружение поступают "Торнадо-С" с дальностью до 120 км и перспективой увеличения до 200 км.

Системы "Торнадо-С" оснащены ГЛОНАСС и новой системой управления огнем, что значительно повысило точность стрельбы. Они позволяют вводить индивидуальное полётное задание для каждого снаряда, и это позволяет наносить точные удары по целям.

Сравнивая "Торнадо-С" с M142 HIMARS, можно отметить, что "Торнадо-С" стреляет на 120 км с возможностью увеличения до 200 км, а HIMARS на 80 км и только ATACMS Block IA — на 300 км. Калибр ракет "Торнадо-С" 300-мм, у РСЗО HIMARS — 227 мм. Российская система имеет 12 направляющих против 6 у техники США, что позволяет поражать большую площадь одним залпом.

HIMARS требует времени для корректировки огня по новым целям, "Торнадо-С" оснащена системой автономной коррекции и может использовать дроны для целеуказания.

Боеприпас УМПБ Д-30 СН существенно усилит ударную мощь авиации и сухопутной артиллерии. Планирующие авиабомбы можно обнаружить на радарах ПВО, но атаку ракетных систем УМПБ Д-30 СН, запускаемых со "Смерч" или "Торнадо-С", предвосхитить невозможно.

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)