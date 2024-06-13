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NYT: разведка Японии доложила, что роль США уменьшится
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 11:18

NYT: разведка Японии доложила, что роль США уменьшится

Согласно данным в статье New York Times, сотрудник разведки Токио выразил мнение, что роль Америки на мировой арене существенно уменьшится в ближайшие годы.

"Штаты уже не те, что 20-30 лет назад. Независимо от того, кто станет следующим президентом, роль страны будет относительно уменьшена", — заявил сотрудник японской разведки.

Ранее премьер страны Фумио Кисида, выступая в Конгрессе, заявил, что Япония готова оказать помощь Штатам в поддержании мирового порядка. Это заявление последовало на фоне сомнений граждан Америки в ведущей роли страны и усталости от глобального лидерства.

Кисида подчеркнул готовность Токио поддержать Вашингтон, если американская сторона испытывает сомнения в своей лидерской роли и усталость от глобальных обязательств.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force Tech. Sgt. Andy Dunaway (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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