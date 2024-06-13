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МИД КНР: чрезмерные санкции США нанесли большой ущерб
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 11:06

МИД КНР: чрезмерные санкции США нанесли большой ущерб

Китайские власти требуют от Америки немедленно прекратить ввод односторонних санкций против Поднебесной в связи с отношениями с Кремлём. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы настаиваем, чтобы Штаты прекратили злоупотреблять противозаконными санкциями в одностороннем порядке. Китай примет меры, чтобы защитить законные права компаний страны и индивидуальных лиц", — сообщил Линь Цзянь на брифинге, комментируя очередной пакет санкций Вашингтона для китайских компаний.

Официальный представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин готов принять необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов. Он отметил, что Белый дом постоянно поставляет оружие ВСУ и использует текущий кризис на Украине как предлог для введения новых санкций.

"США поставляют оружие Киеву и используют кризис в качестве удобного случая для ввода санкций", — добавил Линь Цзянь.

Фото: Kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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