Китайские власти требуют от Америки немедленно прекратить ввод односторонних санкций против Поднебесной в связи с отношениями с Кремлём. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Мы настаиваем, чтобы Штаты прекратили злоупотреблять противозаконными санкциями в одностороннем порядке. Китай примет меры, чтобы защитить законные права компаний страны и индивидуальных лиц", — сообщил Линь Цзянь на брифинге, комментируя очередной пакет санкций Вашингтона для китайских компаний.
Официальный представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин готов принять необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов. Он отметил, что Белый дом постоянно поставляет оружие ВСУ и использует текущий кризис на Украине как предлог для введения новых санкций.
"США поставляют оружие Киеву и используют кризис в качестве удобного случая для ввода санкций", — добавил Линь Цзянь.
Фото: Kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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