Первые борты F-16 начнут прибывать на Украину из Голландии и Дании летом 2024-го. По словам главы МО Нидерландов Кайсы Оллонгрен, поставки истребителей запланированы сразу после того, как Дания отправит свои самолёты. Она также уточнила, что эти истребители не смогут изменить ход СВО, и Киев должен осознавать это.

"Нидерланды позволят ВСУ использовать F-16 для ударов по военным целям в РФ", — процитировал BRIEF.

Особую тревогу вызывает оснащение бортов ядерными боеприпасами. F-16 могут нести ядерный заряд. МИД России уже предупредил, что ответные меры будут приняты независимо от конфигурации, но Голландия получила от Штатов ядерные авиабомбы B61 и может использовать их по собственному усмотрению.

Планы размещения F-16 включают авиабазы в Варшаве, Румынии и Болгарии. Украинские аэродромы повреждены или разрушены авиацией и дронами ВС РФ. Размещение самолётов на базах блока НАТО позволит защитить их от ударов и обеспечить ремонт истребителей.

Украинское командование ВВС подтвердило, что будет базироваться в ЕС, пишет "Царьград". Начальник авиации Сергей Голубцов отметил, что западные аэродромы будут служить резервом для украинских пилотов.

"Это будет сделано, чтобы самолёты не стали мишенями на базах Украины. Они будут служить резервом на случай ремонтных работ и замены истребителей", — пояснил Голубцов.

Военкоры канала "БелВПО" подтверждают, что украинская авиационная инфраструктура будет использоваться как аэродромы подскока. F-16 примут польские и румынские аэродромы. Эксперты представили список взлётно-посадочных полос, которые будут использоваться для размещения истребителей:

В Польше это аэродромы: в Жешуве (военная база США), в Ласке (32 ТА), в Радоме (42 база УчА, в Повидзе (33 ТрА), в Кшесинах (31 ТА).

В Румынии аэродромы: в Бакэу (95 ТА), Бухаресте/Анри Коанда (90 ТрА), в Кампии Турзии (71 ТА), в Констанце/Михаил Когэлничану (57 база, в Фетешти (86 ТА).

Украина планирует получить более 60 F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. В дополнение к ним Киев может получить французские Mirage, которые обещал предоставить Макрон. Также ВСУ получат шведские самолёты Saab. Они могут осуществлять разведку и координировать действия бомбардировщиков и инстребителей, что повысит боевой потенциал ВВС ВСУ.

Ранее украинцы объявили о запуске производства бомб КАБ. Россия уже давно использует подобное оружие, и оно продемонстрировало свою эффективность. F-16 могут стать носителями для корректируемых авиабомб.

Фото: commons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)