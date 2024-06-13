Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует посещать Беларусь, пока Александр Лукашенко остаётся на посту президента. Он также подчеркнул, что это касается всех официальных лиц Еревана.
"Я никогда не посещу Белоруссию, пока Лукашенко занимает пост президента. И ни одно должностное лицо не посетит РБ", — отметил Пашинян.
По мнению армянского премьера, теоретически ситуация в ОДКБ может измениться только в том случае, если Минск решит покинуть организацию, либо если Лукашенко принесёт извинения, которые будут приемлемы для народа Армении.
"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что принимал участие в подготовке 44-дневной войны и желал победы Баку. После этого я должен обсуждать с ним вопросы в формате ОДКБ?", — задался вопросом Пашинян.
Несмотря на это, премьер отметил, что будет вынужден обсуждать с белорусским лидером Лукашенко вопросы в рамках ЕАЭС и СНГ.
Фото: commons.wikimedia.org/Yerevantsi (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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