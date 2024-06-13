Тегеран успешно провёл лётные испытания нового транспортного борта "Симорг", собранного отечественной промышленной компанией (HESA). Об этом заявил глава МО и поддержки ВС Ирана Мохаммад Аштиани, пишет Tasnim.

"Лётные испытания проводятся при содействии гражданской авиации Ирана. После этого этапа Simurgh присоединится к авиапарку страны", — сообщил Аштиани.

Глава минобороны также уточнил, что идёт сборка второго самолёта этой модели. Задачу создания "Симорга" перед ведомством поставил покойный президент Эбрахим Раиси.

Аштиани отметил, что часть деталей для Simurgh производится внутри Ирана, а для обеспечения другой части Тегеран сотрудничает с рядом зарубежных стран.

По информации IRNA, тактический "Симорг" оснащён турбовинтовым двигателем, способным развивать скорость до 530 км в час. Самолёт спроектирован для перевозки грузов до 6 тонн, что делает его важным элементом в укреплении транспортных возможностей авиации республики.

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