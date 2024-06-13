Военкоры Telegram-канала "Русская весна" раскрыли цель ударов по военно-промышленному объекту под Киевом. Как оказалось, мишенью стала топливная инфраструктура близ аэропорта Борисполь. Именно здесь располагались склады с ГСМ для авиации ВСУ.

"На фото ГСЧС видны пожарные машины с надписью Boryspil the International airport, что указывает на пожарных расчётов аэропорта Борисполь. Ранее читатели заметили бетонные плиты на снимках, характерные для аэропортов. Видимо, ракеты попали в топливную инфраструктуру аэропорта, где хранились большие запасы топлива", — сообщили авторы публикации.

Масштабный пожар

Утром 13 июня мониторинговые ресурсы Украины, ссылаясь на МЧС страны, сообщили о мощнейшем пожаре, который полыхал уже сутки в районе Киева. Пожарные расчёты не могут справиться с возгоранием 24 часа. Киевские пропагандисты назвали данный объект промышленным, несмотря на то, что его окружили ГУР и СБУ. С военных взяли подписки о неразглашении информации. Ситуация подчёркивает сложности ВСУ в управлении и защите критической инфраструктуры в условиях текущего конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org/Arne Müseler (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)