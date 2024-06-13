На Украине ситуация обостряется: тяжёлая обстановка на фронте, разрушенная энергоструктура и ужесточение мобилизации. В поисках виновных определили главную причину бед — коррупцию. В центре скандала — герой "революции достоинства".

Гнев Зеленского

Джо Байден в интервью Time отметил, что это одна из причин, почему он против присоединения Украины к НАТО. Проблема коррупции стоит настолько остро, что госсекретарь Блинкен потребовал "удвоить усилия" по борьбе с преступлениями. The Washington Post пишет, что эти слова разгневали Зеленского. За последний месяц несколько высокопоставленных чиновников были уволены. Однако это не понравилось американским партнёрам.

"Афера века"

За несколько дней до приезда Блинкена был уволен вице-премьер Кубраков, курировавший защиту энергетических объектов. Через месяц ушёл с поста Мустафа Найем. Этот прозападный политик известен записью в соцсети: "Одевайтесь тепло, берите чай, кофе и друзей", тем самым начав Евромайдан. После свержения Януковича Найем избирался в Раду от партии Порошенко.

При Зеленском Найем перешёл в исполнительные органы, заняв пост заместителя Кубракова. Он возглавил Агентство развития инфраструктуры Украины, которое должно было заниматься защитой энергетических объектов. Однако спустя полтора года стало ясно, что миссия провалена.

В Киеве предложили построить железобетонные укрепления на 22 узловых подстанция 80 трансформаторов. Каждый решили закрыть "будкой" и ввести в строй семь циклопических сооружений "черепах". Под купол планировали перенести оборудование узлов. Идею одобрили, но спустя полтора года нардеп Виктор Куртев назвал её бессмысленной.

"Ходит легенда, что американская команда всё посчитала. Наши расчёты показывают, что "будка" не выдержит даже ударную волну, если ракета упадёт рядом. А несколько будок складываются как домино", — отметил нардеп.

Фото: commons.wikimedia.org/Kreuzschnabel (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)