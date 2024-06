Пентагон заключил контракт с General Dynamics на строительство нового поколения танков они заменят Abrams. Решение отказаться от модернизации в пользу разработки новой машины связано с результатами использования танков Запада в СВО, пишет РИА Новости.

Изменение планов

Весной 2023 года обсуждалась модернизация M1A2 до версии SEPv4, однако планы изменились. Пентагон не скрывает, что это решение продиктовано результатами на поле боя на Украине.

Замминистра МО США Гейб Камарилло объяснил: "Это основано на угрозах, которые мы наблюдаем на Украине. Нужно создать защиту, снизить вес, повысить живучесть, упростить обслуживание".

Гленн Дин также подчеркнул потребность в динамической защите: танк не может наращивать возможности без увеличения веса, нужно сократить расходы на обеспечение.

Опыт и уроки

Неспособность M1A1 кардинально изменить ситуацию на поле боя не стала сюрпризом для Вашингтона, особенно после Leopard 2. Киев получил танки через несколько недель после сворачивания модернизации, что подтвердило необходимость в создании новой техники.

Особенности новой разработки

В последней версии SEPv3 появилась возможность установки AN/VLQ-6 MCD и был заключён контракт с Rafael на закупку Trophy. Ожидаемый вес танка будет не больше 60 тонн по сравнению с 73. Общая концепция разрабатывается, но в докладе Конгресса США отмечается, что танк получит новую пушку и автомат заряжания. Башня будет необитаемой как у российских танков. Гибридные электро-дизельные двигатели сократят потребление топлива вдвое и улучшат маскировку.

Будущее проекта

Несмотря на раннюю стадию разработки, СМИ Запада уже окрестили танк "кошмаром для русских". Однако конкретные сроки не озвучиваются. Пентагон планирует синхронизировать поставки нового M1E3 с перспективной БМП М30, которая заменит "Брэдли". Согласно данным DefenseNews, первые образцы поступят в войска в 2030-х годах. Как показывает опыт ВПК США, за это время из "кошмара для России" танк может превратиться в кошмар для Пентагона.

Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Ted Banks (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)