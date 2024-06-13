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ВС РФ взяли боевого робота THeMIS ВС Эстонии как трофей
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 8:48

ВС РФ взяли боевого робота THeMIS ВС Эстонии как трофей

Российские войска получили эстонскую платформу THeMIS производства MILREM Robotics, захваченную в зоне СВО в мае. Это значимое приобретение, поскольку наземные дроны из Балтии считаются одними из самых передовых Западе и в мире. Подробности сообщает РИА Новости.

Универсальный робот

THeMIS — одно из немногих изобретений Эстонии, не имеющей развитой оборонной промышленности. MILREM Robotics представила эту платформу в 2015-ом на выставке DSEI в Лондоне, а модернизированную версию показала в 2019-ом. Робот вызвал ажиотаж на Западе: в 2021 году к проекту присоединились Krauss-Maffei Wegmann ФРГ и Lumina Technology Partners из Канады. На сегодняшний день 10 стран НАТО закупили эти платформы для своих ВС, и несколько единиц в 2022-ом поступили на вооружение Украины.

THeMIS представляет собой гусеничное беспилотное транспортное средство и выпускается в трёх модификациях.

THeMIS Transport предназначен для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Его грузоподъемность: 1200 кг, что позволяет транспортировать до 25 артиллерийских снарядов 155-мм калибра.

THeMIS Combat: боевая модификация, оснащённая пулеметами 7,62-мм и 12,7-мм, 40-мм автоматическим гранатомётом, 30-мм скорострельной пушкой или противотанковым ракетным комплексом. Всё оружие стабилизировано, что позволяет вести огонь в движении. Платформа оборудована тепловизором, что даёт возможность оператору работать в любое время суток. Кроме того, на робота можно установить аппаратуру для обнаружения и обезвреживания мин и самодельной взрывчатки.

Фото: commons.wikimedia.org/Milrem Robotics(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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