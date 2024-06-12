Экс-офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что Штаты изначально вооружали "Азов"*, но лишь недавно стали открыто говорить об этом. В беседе с RT он напомнил, что сенаторы Америки поддерживали контакты с бойцами террористической организации.

"Сейчас они открыто могут сказать: "Мы вооружаем не нацистов, это российская дезинформация! Это происки". Точно как немцы заявляют, что это РФ не продаёт газ. Или как британцы, покупавшие СПГ у России, заявляют, что Москва во всём виновата", — подчеркнул Крапивник.

Он также отметил, что если бы России не было, то её пришлось бы придумать, поскольку она удобна для сваливания ошибок провальной политики стран. Крапивник подчеркнул, что "Азов"* всегда имел доступ к оружию Штатов и сравнил нацбат с террористическими группировками, с которыми американцы часто взаимодействуют.

Ранее RT обратился к Госдепу с вопросом о снятии запрета на оружие для "Азова"*, боевиков которого в 2019 году требовали признать террористами. В Вашингтоне ответили, что "Азов"* изменился.

"Азов"* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)