Экс-офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что Штаты изначально вооружали "Азов"*, но лишь недавно стали открыто говорить об этом. В беседе с RT он напомнил, что сенаторы Америки поддерживали контакты с бойцами террористической организации.
"Сейчас они открыто могут сказать: "Мы вооружаем не нацистов, это российская дезинформация! Это происки". Точно как немцы заявляют, что это РФ не продаёт газ. Или как британцы, покупавшие СПГ у России, заявляют, что Москва во всём виновата", — подчеркнул Крапивник.
Он также отметил, что если бы России не было, то её пришлось бы придумать, поскольку она удобна для сваливания ошибок провальной политики стран. Крапивник подчеркнул, что "Азов"* всегда имел доступ к оружию Штатов и сравнил нацбат с террористическими группировками, с которыми американцы часто взаимодействуют.
Ранее RT обратился к Госдепу с вопросом о снятии запрета на оружие для "Азова"*, боевиков которого в 2019 году требовали признать террористами. В Вашингтоне ответили, что "Азов"* изменился.
"Азов"* — организация признана террористической и запрещена в РФ.
Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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