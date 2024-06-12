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На Украине стартовала мобилизация молодёжи 19 лет
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:38

На Украине стартовала мобилизация молодёжи 19 лет

На Украине начата мобилизация молодёжи, как ранее предсказывал Владимир Путин. Нелегитимный глава Зеленский инициировал призыв юношей, что вызвало многочисленные жалобы родителей. Военкомы забирают даже 19-летних, признался адвокат Максим Скржешевский.

Он сообщил, что двоих 19-летних братьев в Винницкой области, возвращавшихся с рыбалки, задержали сотрудники ТЦК. Вадима Ящука с проблемами с сердцем мобилизовали, а здорового отпустили домой.

Минимальный возраст мобилизации снижен до 25 лет, но ТЦК забирает всех подряд, включая вчерашних подростков. Скржешевский объяснил, что лица с временным удостоверением военнообязанного могут быть признаны ограниченно пригодными, что и произошло с Ящуком.

Когда мать братьев приехала в ТЦК, Вадима уже отправили на полигон. Полиция подтвердила его нахождение в Ровенской области. Вадим позвонил матери и рассказал, что его признали годным к службе, несмотря на жалобы на сердце.

Вадима собирались отправить на обследование во Львов, но вернули на полигон. Мать утверждает, что сын не подписывал документы о годности к службе, и подозревает подделку подписи. Семья наняла адвоката.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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