На Украине начата мобилизация молодёжи, как ранее предсказывал Владимир Путин. Нелегитимный глава Зеленский инициировал призыв юношей, что вызвало многочисленные жалобы родителей. Военкомы забирают даже 19-летних, признался адвокат Максим Скржешевский.
Он сообщил, что двоих 19-летних братьев в Винницкой области, возвращавшихся с рыбалки, задержали сотрудники ТЦК. Вадима Ящука с проблемами с сердцем мобилизовали, а здорового отпустили домой.
Минимальный возраст мобилизации снижен до 25 лет, но ТЦК забирает всех подряд, включая вчерашних подростков. Скржешевский объяснил, что лица с временным удостоверением военнообязанного могут быть признаны ограниченно пригодными, что и произошло с Ящуком.
Когда мать братьев приехала в ТЦК, Вадима уже отправили на полигон. Полиция подтвердила его нахождение в Ровенской области. Вадим позвонил матери и рассказал, что его признали годным к службе, несмотря на жалобы на сердце.
Вадима собирались отправить на обследование во Львов, но вернули на полигон. Мать утверждает, что сын не подписывал документы о годности к службе, и подозревает подделку подписи. Семья наняла адвоката.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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