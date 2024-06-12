Результаты выборов в Европарламент указывают на ослабление поддержки ВСУ со стороны Запада и усталость от конфликта, что вызывает беспокойство среди чиновников, сообщает Politico. Издание отмечает, что усиление позиций крайне правых в ЕП предвещает растущую усталость от боевых действий на Украине.

Бывший замгоссекретаря США Хезер Конли выразила мнение, что если на досрочных выборах в Париже победит "Национальное объединение", новые инициативы по выделению средств для помощи Киеву могут быть заморожены. В ФРГ, где успеха добилась "АдГ", результаты голосования могут стать "предупреждением о времени взаймы" для Шольца, считает экс-помощник замминистра МО США Таунсенд.

Кроме того, некоторые экс-чиновники считают, что результаты выборов ускорят военные поставки ВСУ в ближайшие месяцы на фоне победы Дональда Трампа. Politico уточняет, что власти Запада предпринимают активные шаги, чтобы направить Киеву как можно больше помощи в ближайшее время.

Выборы в ЕП на 2024–2029 годы прошли с 6 по 9 июня. Правые и крайне правые партии укрепили позиции во многих государствах ЕС. Во Франции они набрали вдвое больше голосов, чем центристский блок Макрона, что привело к решению о роспуске Нацсобрания и проведении досрочных выборов. Правые также укрепили позиции и в других странах ЕС, что вызвало политическую напряжённость и падение фондовых индексов.

Фото: flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)