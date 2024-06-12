Постоянный представитель Америки в НАТО Джулианн Смит заявила, что Украина не соответствует критериям для того, чтобы стать кандидатом на членство в Альянсе. Это заявление прозвучало на брифинге в комментарии к высказываниям президента Байдена о перспективах отношений между Киевом и блоком.

"Я полагаю, президент имел в виду, что украинцам ещё предстоит проделать определённую работу по соответствию критериям и проведению реформ для вступления в НАТО", — подчеркнула Смит.

Она также отметила, что союзники блока активно сотрудничают с Банковой как на двусторонней основе, так и в рамках Альянса, чтобы помочь киевскому режиму достичь дальнейшего прогресса.

В сентябре 2022-го Украина подала заявку в НАТО в ускоренном порядке, однако организация неоднократно подчёркивала, что такой шаг невозможен в условиях конфликта. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков предупреждал, что возможное вступление страны в НАТО окажет негативное влияние на безопасность Европы и потребует соответствующей реакции от России.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)