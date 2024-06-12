Политолог Фёдор Лукьянов, директор Фонда развития дискуссионного клуба "Валдай", поделился мнением о будущем 102 базы ВС РФ в Гюмри после того, как Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В интервью Ura.ru Лукьянов отметил, что база в Гюмри является результатом договорённостей и не зависит от ОДКБ.
"Наша база в Гюмри не зависит от ОДКБ. Это двусторонние отношения", — подчеркнул он.
Однако политолог признал, что в случае выхода Армении из ОДКБ Ереван может потребовать убрать базу с территории республики. Лукьянов также отметил, что прекращение сотрудничества может стать сложным, учитывая экономическую зависимость армянской стороны от Москвы.
Присутствие военных ВС РФ в Армении вызывает дискуссии о независимости страны, что подчёркивалось высказываниями таких фигур как секретарь Совбеза Армен Григорян, он является одним из наиболее прозападных политиков страны.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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