Политолог Фёдор Лукьянов, директор Фонда развития дискуссионного клуба "Валдай", поделился мнением о будущем 102 базы ВС РФ в Гюмри после того, как Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В интервью Ura.ru Лукьянов отметил, что база в Гюмри является результатом договорённостей и не зависит от ОДКБ.

"Наша база в Гюмри не зависит от ОДКБ. Это двусторонние отношения", — подчеркнул он.

Однако политолог признал, что в случае выхода Армении из ОДКБ Ереван может потребовать убрать базу с территории республики. Лукьянов также отметил, что прекращение сотрудничества может стать сложным, учитывая экономическую зависимость армянской стороны от Москвы.

Присутствие военных ВС РФ в Армении вызывает дискуссии о независимости страны, что подчёркивалось высказываниями таких фигур как секретарь Совбеза Армен Григорян, он является одним из наиболее прозападных политиков страны.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)