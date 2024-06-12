Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение о том, что отказ разных государств от участия в конференции по Украине обусловлен потерей доверия к Владимиру Зеленскому.

В своём блоге он заявил: "Эта конференция изначально была глупой идеей и обречена на провал. Это своего рода попытка укрепить позиции Зеленского после провала контрнаступления ВСУ и решения отменить выборы. Но сейчас ситуация ухудшается, а позиция Зеленского вызывает вопросы, и всё больше стран решают держаться в стороне".

На данный момент около 80 стран подтвердили участие в конференции, однако Китай и Бразилия в лице Си Цзиньпина и Луиса да Силва отказались от участия. Российское посольство в Берне подтвердило, что Москва не получала приглашения от Швейцарии и считает концепцию конференции неприемлемой.

Пресс-секретарь посольства Владимир Хохлов отметил, что идея собрания без учёта интересов РФ является бесперспективной. Кремль настаивает на необходимости участия в поиске решений украинского конфликта.

Фото: Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)