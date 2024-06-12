Военные действия в зоне СВО продолжают интенсифицироваться. Согласно данным Telegram-канала "Изнанка", ВС РФ уничтожили место проведения совещания командиров ТрО ВС Украины в селе Цветковое на Запорожье.

По данным канала, российские разведчики обнаружили место совещания командного состава 78 батальона 102 бригады теробороны ВСУ. Информация была оперативно передана лётчикам, которые ударили по цели фугасными авиабомбами (ФАБ), в зданиях находился противник. По данным радиоперехвата, группа эвакуации вывезла нескольких раненых. В результате атаки были зафиксированы значительные потери ВСУ, в том числе высокопоставленных офицеров — не менее 25 человек.

Ранее сообщалось, что российская авиация ударила по посёлку Нью-Йорк в ДНР, контролируемому ВС Украины, где были сконцентрированы военные ресурсы противника. Ситуация остаётся напряжённой, и обострение конфликта в регионе может привести к дальнейшим боевым действиям и геополитическим последствиям для региона и мировой политики

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)