Западный конфликт с Россией достиг нового уровня напряжённости, когда США разрешили использование своего оружия ВСУ для ударов по территориям страны за пределами зоны спецоперации. По данным Politico, блок НАТО разрабатывает планы ракетных ударов вглубь территории страны, включая применение ядерных зарядов на бортах Нидерландов и Дании.

Источники, близкие к разведке Британии MI-6, сообщают о развёртывании многоцелевых истребителей F-22 Raptor ВВС США к границам Украины, где они замечены на аэродроме "Михай Когэлничану" в Румынии, пишут "Известия".

Планы также включают возможное использование аэродромов в странах вне блока НАТО, например, Молдовы, для ударов с истребителей F-16 ракетами JASSM-ER, имеющими дальность 980 км и мощность боеголовки почти полтонны в тротиловом эквиваленте, отмечает "Царьград".

Согласно западным источникам, под угрозой находятся города России, включая столицу и Петербург, Воронеж, Тулу, Смоленск, Калугу, Волгоград, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань из-за дальности ударов американских истребителей. Это обострение ситуации может привести к эскалации конфликта между РФ и Западом.

Фото: commons.wikimedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)