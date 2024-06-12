Уголовное дело возбуждено против Ильяса Белхароева, участника запрещённой в РФ террористической группировки "баталхаджинцы"*. По данным "Ъ", Белхароев обвиняется в участии в террористическом сообществе, действующем против российской армии со стороны Украины.

Следствие утверждает, что в 2015-ом Белхароев покинул страну и перебрался на Украину, где присоединился к батальону Дудаева. Он использовал ресурсы как один из лидеров группы для обеспечения потребностей батальона.

Этот батальон участвовал в боевых действиях против ВС Луганской и Донецкой республик до февраля 2022-го, когда был признан незаконным формированием. По версии следствия, Белхароев также участвовал в деятельности террористического крыла "баталхаджинцев"*.

Ранее Белхароева объявляли в розыск по обвинению в теракте и контрабанде. По данным следствия, он организовывал поставки оружия из Таиланда и Украины в Россию, из которого были убиты майор Эльджаркиев и его брат.

Несмотря на запрос об аресте Белхароева на Украине, его освободили после вмешательства местных правозащитников. Сотрудничество между Украиной и Россией прекратилось, а Белхароев стал активно поддерживать ВСУ.

* запрещённая в РФ террористическая группировка.

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