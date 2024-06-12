Депутат Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости подчеркнул, что в условиях ограничений страна активно продвигает свои инновации. Он высказал мнение, что санкции могут оказать стимул для реформ в экономике РФ.
"Санкции могут простимулировать реформы в экономике. В условиях ограничений мы усиленно развиваем производство, что способствует модернизации экономики", — отметил Белик.
США в среду обновили санкционный список, включив в него IT-компании и авиацию, а также Казанское КБ, концерн "Вега" и НПО "Поиск", сообщил Минфин Америки.
Белик подчеркнул, что санкции оказали негативное воздействие на тех, кто их ввёл, в то время как для Москвы они послужили стимулом для развития, а также снижения зависимости от внешних факторов.
"Этих санкций тысячи, и новые не смогут серьёзно повлиять на экономику, имеющую иммунитет к таким действиям. А на политику не смогут повлиять уж точно", — добавил депутат.
По мнению Белика, Россия обладает достаточной стабильностью и резервами, чтобы справиться с любыми последствиями. Промышленность позволит России поддерживать экономический рост, Европа и США — не весь мир. И западным коллегам пора это усвоить, заключил он.
Фото: commons.wikimedia.org/Hermes3g (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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