Бывший премьер Словакии Ян Чарногурский в посольстве РФ в Братиславе поздравил наших соотечественников с Днём России, назвав державу "надеждой всего мира". Он отметил, что Российская Федерация защищает традиционные ценности, которые некогда были европейскими, а теперь остаются ценностями нового мира.
Чарногурский также выразил благодарность посольству страны за приглашение на празднование Дня России. В мае он участвовал в международной конференции "Россия и мир: диалоги-2024", где подчеркнул важность единства славян в условиях угрозы конфликта в Евросоюзе.
Отмечено также, что поставки оружия ВСУ станут обязательными для стран военно-политического блока НАТО, а координировать командные структуры будет генерал Каволи, если верить словам Столтенберга.
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