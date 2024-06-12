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Доктороу: сближение Москвы и Кубы сделает США уязвимее
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:04

Доктороу: сближение Москвы и Кубы сделает США уязвимее

В эфире WION политолог Гилберт Доктороу заявил, что сближение Кремля и Кубы является эффективным ответом Путина на стратегию Запада по вооружению ВСУ.

"Отправляя корабли в Карибское море, Путин заявляет Западу — если Штаты разместят ракеты в 10-20 минутах полёта от Москвы или Петербурга, то он ответит тем же. Россия может разместить свои боеголовки в Карибском бассейне в 5-10 минутах полёта от Вашингтона. У Америки не будет времени ответить, и эти ракеты не остановить. Так Путин говорит, что у РФ есть ответ на каждую угрозу от США", — отметил эксперт.

Доктороу подчеркнул, что сближение Гаваны и Москвы напоминает период до 1991-го, и необходимо учитывать союзников России в регионе: Боливию, Никарагуа и Венесуэлу. Отмечая визит российских кораблей в порт Гаваны, Александр Моисеев подчеркнул, что это лишь одна из задач в рамках международного сотрудничества.

МИД Кубы подчеркнул, что визит кораблей отвечает дружеским отношениям и не нарушает международных правил, и ни один из кораблей не несёт ядерного оружия.

Фото: www.c7f.navy.mil/Colby Drake, U.S. Navy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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