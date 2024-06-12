На регулярном брифинге для прессы замсекретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что учения ВМФ РФ в Атлантическом океане не представляют угрозы для Штатов.

"Мы серьёзно к этому относимся. Однако учения не угрожают Соединённым Штатам", — подчеркнула она.

Сингх отметила, что данные манёвры российских кораблей не были неожиданностью для Вашингтона. Это не сюрприз, добавила она, указав на предыдущие заходы кораблей ВМФ страны в порты Латинской Америки. По её словам, такие посещения являются частью рутины военно-морских визитов.

Ранее МО России сообщило о завершении учений кораблей Северного флота в Атлантическом океане. В составе были фрегат "Адмирал Горшков", атомный подводный крейсер "Казань", танкер "Академик Пашин", а также буксир "Николай Чикер".

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)