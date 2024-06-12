Конгрессмен Пол Госар из республиканцев от штата Аризона жёстко осудил решение администрации Джо Байдена о снятии запрета на поставки оружия украинскому нацбату "Азов"*. Он заявил, что данное действие американского правительства свидетельствует о достижении нового дна, подчеркнув, что такой шаг лишь продлевает кровавую баню на Украине.

"Новое дно, даже для Байдена. Администрация США даже не скрывает тот факт, что Америка сейчас вооружает опасный пронацистский батальон на Украине, продлевая смертоносную кровавую прокси-войну", — отметил Госар.

Ранее Washington Post со ссылкой на Госдеп сообщил о снятии запрета на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*. Эти новости вызвали крайнее возмущение в Москве и ставят под сомнение подходы Штатов в сфере борьбы с терроризмом, отметил посол Анатолий Антонов.

"Азов"* признан террористической организацией и запрещён в РФ.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)