В эфире Nation News подполковник Дэниел Дэвис призвал Штаты к деэскалации украинского конфликта после того, как российская подлодка "Казань" отправилась в порт Гаваны. Он отметил, что для предотвращения напряжённости необходимы переговоры, вовлекая Москву и Киев. Эксперт также подчеркнул важность избегания просчётов и недопониманий между Вашингтоном и Кремлём, отметив, что любые ошибки могут привести к дополнительному обострению ситуации.

Отправка российских кораблей в порт Гаваны вызвала обеспокоенность в мировом сообществе. Однако Дэвис подчеркнул, что Белый дом не располагает информацией о наличии ЯО на борту подлодки. Российские моряки проведут в Гаване встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором. Тем временем корабли Северного флота проводят учение в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия.



Отрабатывают применение управляемых ракет на расстоянии до 600 км в Атлантическом океане с фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подлодки с крылатыми "Ясенями" "Казань" перед визитом на Кубу. Остаётся гадать, какие подарки привезут российские корабли на Кубу. Президент обмолвился, что мы можем поставить оружие тем, кто противостоит США.

Фото: www.c7f.navy.mil/Colby Drake, U.S. Navy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)





