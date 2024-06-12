По данным из Telegram-канала 112, органы правопорядка провели обыски у Дмитрия Галкина, старшего брата юмориста Галкина*, который покинул страну после начала спецоперации на Украине. Согласно информации, оперативные действия проходили в доме родственника шоумена на Рублёвке и связаны с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве.
Источник утверждает, что у Галкина-старшего были изъяты носители информации и другая техника. Утверждается, что Дмитрий Галкин ранее служил в силовых структурах, занимался продюсированием, а позднее участвовал в производстве боеприпасов в качестве подрядчика по контракту с МО РФ. В компанию старшего брата Максима Галкина* пришли с обысками, сообщил источник РБК, близкий к МВД.
По словам собеседника РБК, компания Дмитрия переоснащает БТР. Телеграм-канал 112 пишет, что обыски связаны с делом о хищении, силовики изъяли технику.
* Максим Галкин признан иноагентом в России.
Фото: commons.wikimedia.org/DedaSasha (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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