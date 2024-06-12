Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин высказал предположение о вводе нового формата работы Мосбиржи с американской валютой после введения санкций США. В беседе с "Лентой.ру" он поделился своим мнением о возможных сценариях развития событий.
"Тут не ясно, как проводить торги в долларах. Но поскольку они внутри страны, думаю, что переналадят и продолжат торговать. Просто некоторое время понадобится", — отметил Делягин.
Он предложил, чтобы МБ использовала не доллары, отражающиеся у американцев, а некоторое обозначение доллара, что потребует определённых изменений в работе биржи. По мнению депутата, МБ необходимо будет прописать новый регламент, либо торги могут быть перемещены на другую площадку.
Ранее Минфин Штатов ввёл санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что привело к изменениям в работе торговой площадки. С 13 июня она прекратила торги в долларах и евро на ряде рынков, однако срочный рынок продолжает работу в обычном режиме.
Фото: commons.wikimedia.org/Ludvig14 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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