Посольство РФ в Нигерии выступило с опровержением сообщений о том, что студентов из Африки принуждают сражаться в ходе СВО в обмен на продление визы. В пресс-релизе дипломатического представительства в Абудже подчёркивается, что данные утверждения являются ложными и могут нанести ущерб сотрудничеству двух стран в сфере образования.

Посольство РФ выразило удивление по поводу публикации статей в нигерийских изданиях, цитирующих Bloomberg и содержащих утверждения о принуждении африканцев к участию в конфликте за Россию. Дипломатическое представительство подчеркнуло, что подобные фейки не только лживы, но и могут ввести в заблуждение претендентов на обучение в стране и их партнёров.

В пресс-релизе также отмечается, что нигерийские студенты не сталкиваются с проблемами при продлении виз в процессе учёбы в России. Посольство выразило благодарность МИД Нигерии и Ассоциации студентов в столице за их усилия по опровержению фейков, направленных на подрыв сотрудничества между Москвой и Нигерией.

Фото: commons.wikimedia.org/Jamie Tubers (Creative Commons Attribution 4.0 International)