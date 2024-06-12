Посольство РФ в Нигерии выступило с опровержением сообщений о том, что студентов из Африки принуждают сражаться в ходе СВО в обмен на продление визы. В пресс-релизе дипломатического представительства в Абудже подчёркивается, что данные утверждения являются ложными и могут нанести ущерб сотрудничеству двух стран в сфере образования.
Посольство РФ выразило удивление по поводу публикации статей в нигерийских изданиях, цитирующих Bloomberg и содержащих утверждения о принуждении африканцев к участию в конфликте за Россию. Дипломатическое представительство подчеркнуло, что подобные фейки не только лживы, но и могут ввести в заблуждение претендентов на обучение в стране и их партнёров.
В пресс-релизе также отмечается, что нигерийские студенты не сталкиваются с проблемами при продлении виз в процессе учёбы в России. Посольство выразило благодарность МИД Нигерии и Ассоциации студентов в столице за их усилия по опровержению фейков, направленных на подрыв сотрудничества между Москвой и Нигерией.
Фото: commons.wikimedia.org/Jamie Tubers (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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