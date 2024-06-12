На предстоящем заседании глав Минобороны военно-политического блока НАТО 13 июня будет утверждён план по выделению ВСУ оружия на $40 млрд в год, сообщил генсек Йенс Столтенберг на конференции в Брюсселе.
Столтенберг подчеркнул, что успех украинских боевиков в конфликте будет ключевым моментом в контексте вступления страны в альянс.
"Я ожидаю, что главы МО одобрят план по усилению роли НАТО в помощи Киеву. Это ключевой элемент пакета помощи Украине, он будет согласован в Вашингтоне на саммите", — подчеркнул он.
Планируется, что страны блока НАТО будут поставлять $40 млрд военной помощи ВСУ ежегодно. С начала конфликта Альянс предоставлял $40 млрд ежегодно и должен сохранить этот минимум настолько, насколько потребуется, добавил генсек.
Столтенберг также подтвердил, что поставки оружия ВСУ в рамках плана станут обязательными для членов НАТО, их будут координировать командные структуры блока под руководством генерала Кристофера Каволи.
Фото: norden.org/Magnus Fröderberg (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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