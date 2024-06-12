Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг объявил о готовности Нидерландов использовать борты F-35 для ядерных миссий Альянса в ЕС. Он отметил это на конференции в преддверии заседания глав Минобороны стран союза в Брюсселе.
"В июне первые F-35 подготовят Нидерланды для ядерных миссий НАТО, а Штаты продолжат модернизировать ядерное оружие в Европе", — сообщил Столтенберг.
Он также отметил, что программа совместного использования ЯО НАТО вступила на этап реализации ещё в 60-х годах прошлого века с целью увеличения количества потенциальных носителей ТЯО и усложнения определения потенциальных носителей ядерного оружия в небе.
В рамках этой программы участвуют Бельгия, ФРГ, Милан, Нидерланды и Анкара, на авиабазах которых складированы тактические авиабомбы. Американцы отказались выводить своё тактическое ЯО из Европы после завершения холодной войны.
Фото: flickr.com/Håkan Dahlström from Malmö, Sweden (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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