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Военкор RT Яремчук обнародовал кадры танкового боя под Купянском
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:26

Военкор RT Яремчук обнародовал кадры танкового боя под Купянском

Военный корреспондент компании RT Александр Яремчук представил уникальные кадры танкового боя, происходившего на Купянском направлении в ходе СВО. Российским бойцам была поставлена задача проломить оборону противника и уничтожить огневые точки украинских боевиков.

Танк Т-90 справился с противником, несмотря на атаки FPV-дронов и выстрелы РПГ. Командир танкового взвода, известный под псевдонимом "Палыч", дал подробные комментарии о ходе боя.

Российские военные подошли к вражеским позициям на расстояние 50 метров, демонстрируя высокий уровень координации и мастерства. Это важный материал о ходе военных действий на востоке Украины.

Ранее Минобороны России показало видео поражения дивизиона ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области, дополняя контекст текущей ситуации в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org/RajatonRakkaus (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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