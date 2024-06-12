Военный корреспондент компании RT Александр Яремчук представил уникальные кадры танкового боя, происходившего на Купянском направлении в ходе СВО. Российским бойцам была поставлена задача проломить оборону противника и уничтожить огневые точки украинских боевиков.
Танк Т-90 справился с противником, несмотря на атаки FPV-дронов и выстрелы РПГ. Командир танкового взвода, известный под псевдонимом "Палыч", дал подробные комментарии о ходе боя.
Российские военные подошли к вражеским позициям на расстояние 50 метров, демонстрируя высокий уровень координации и мастерства. Это важный материал о ходе военных действий на востоке Украины.
Ранее Минобороны России показало видео поражения дивизиона ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области, дополняя контекст текущей ситуации в регионе.
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