Постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя заявил о том, что Штаты всё активнее демонстрируют ядерный потенциал в "опасной близости" от территории КНДР, что подводит ситуацию к "опасной черте" открытого вооружённой конфронтации.

"Штаты, находясь по ту сторону Тихого океана, за тысячи миль от берегов Кореи, продолжают совместно с Токио и Кореей наращивать военную активность в регионе", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что подобные действия провоцируют ответные шаги на севере, и призвал к прекращению провокационной деятельности со стороны Америки и её союзников, пересмотру санкционного режима, а также к мерам по восстановлению доверия для нормализации обстановки на Корейском полуострове. Итоговые контуры документа о перемирии в анклаве Газы предлагают "кота в мешке", считает Небензя.



Что касается войны в Газе, по словам постпреда РФ, Совбез ООН принятием резолюции Америки подписывается под планом, детали которого не ясны. Россия не стала блокировать предложение Вашингтона, поскольку его поддерживают арабы, но вопросы к документу по-прежнему требуют ответа.

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