Постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя заявил о том, что Штаты всё активнее демонстрируют ядерный потенциал в "опасной близости" от территории КНДР, что подводит ситуацию к "опасной черте" открытого вооружённой конфронтации.
"Штаты, находясь по ту сторону Тихого океана, за тысячи миль от берегов Кореи, продолжают совместно с Токио и Кореей наращивать военную активность в регионе", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Он подчеркнул, что подобные действия провоцируют ответные шаги на севере, и призвал к прекращению провокационной деятельности со стороны Америки и её союзников, пересмотру санкционного режима, а также к мерам по восстановлению доверия для нормализации обстановки на Корейском полуострове. Итоговые контуры документа о перемирии в анклаве Газы предлагают "кота в мешке", считает Небензя.
Что касается войны в Газе, по словам постпреда РФ, Совбез ООН принятием резолюции Америки подписывается под планом, детали которого не ясны. Россия не стала блокировать предложение Вашингтона, поскольку его поддерживают арабы, но вопросы к документу по-прежнему требуют ответа.
Фото: government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Аналитическое агентство Stocklytics: электромагнитного излучения в Samsung выше нормы
Аналитическое агентство Stocklytics выявило, что уровни электромагнитного излучения в смартфонах Samsung серий A и S22 приближаются к опасным значениям.
Столтенберг призвал НАТО адаптировать ядерный потенциал
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о потребности в адаптации ядерных возможностей НАТО в ответ на "опасную риторику" Кремля.
Туристам из РФ могут открыть прямые авиарейсы в Индонезию, Танзанию и Саудовскую Аравию
Российским туристам могут открыть прямые авиарейсы в Индонезию, Танзанию и Саудовскую Аравию в текущем году, как рассказал замминистра транспорта Владимир Потешкин.
Врач Козлова: дождливая погода повышает риск обострения хронических заболеваний
Влажная и дождливая погода может усугубить проблемы с легкими, в то время как резкое понижение температур может спровоцировать сердечный приступ.