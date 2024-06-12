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Столтенберг призвал НАТО адаптировать ядерный потенциал
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:13

Столтенберг призвал НАТО адаптировать ядерный потенциал

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о потребности в адаптации ядерных возможностей НАТО в ответ на "опасную риторику" Кремля.

"Мы видим риторику РФ и должны продемонстрировать эффективность сдерживания в ядерной сфере, адаптировать ядерные возможности", — подчеркнул он на конференции перед заседанием глав МО НАТО, на котором также планируется обсудить адаптацию к ситуации в области безопасности.

Столтенберг также отметил серьёзные усилия альянса в адаптации ядерных возможностей, упомянув, что Нидерланды объявили о готовности самолётов F-35 для ядерных миссий, а Штаты ведут модернизацию своего ядерного вооружения в странах ЕС. Он подчеркнул, что несмотря на изменение ситуации, задача Североатлантического альянса остаётся прежней — поддержание мира и сдерживание.

Фото: commons.wikimedia.org/Kjetil Ree (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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