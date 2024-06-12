Немецкий Rheinmetall откроет свои первые заводы на территории Украины, сообщила министр Юлия Свириденко. Она отметила, что среди заключённых соглашений имеются договорённости о возобновляемых источниках энергии и турбинах. Свириденко подчеркнула важность привлечения инвестиций из-за рубежа для развития оружейной промышленности Украины.

"Мы приняли финансирование на 1,5млрд евро в рамках альянса, призванного поддержать средние и малые компании. На протяжении двух дней заключён ряд соглашений на более 650 млн евро между различными компаниями", — сообщила министр.

Стороны подписали более сотни соглашений и договорённостей. Это усилит украинский энергетический сектор, экономику и человеческий капитал, подытожила Свириденко на конференции.

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