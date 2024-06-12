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SPA: Зеленский нанёс визит властям Саудовской Аравии
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:00

SPA: Зеленский нанёс визит властям Саудовской Аравии

Лидер киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, о чём сообщило информационное агентство страны SPA.

"Владимира Зеленского сопровождает делегация, он прибыл сегодня с визитом в Джидду", — передаёт агентство.

В аэропорту Джидды украинского президента встречали министр страны и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан, а также послы Украины и Саудовской Аравии.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите по Украине 15-16 июня в Швейцарии из-за отсутствия представительства Москвы на этом мероприятии. Очевидно, на конференции не будет КНР, Пакистана, Саудовской Аравии и ещё ряда государств. Бразилия и другие страны отправят представителей уровня заместителей глав МИД. США отправят вице-президента Камалу Харрис, однако президента Байдена не будет, как и генсека ООН.

Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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