Помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американцы внимательно отслеживают перемещения военного флота России у побережья Кубы.

"Мы следим внимательно. Увидим, как ситуация будет развиваться. Но мы видели подобное раньше, и ожидаем, что так будет и впредь", — сказал Салливан в ходе брифинга на борту Байдена по пути в Италию. Трансляцию мероприятия вёл Белый дом.

По словам Салливана, аналогичные манёвры российских военных кораблей происходили при разных администрациях Штатов. В частности, недавно в порт Гаваны вошли российская атомная подложка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер "Академик Пашин" и буксир "Николай Чикер".

Фото: commons.wikimedia.org/Ясников Е.А. (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)