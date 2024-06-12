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Салливан: США следят за кораблями ВМФ РФ близ Кубы
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:53

Салливан: США следят за кораблями ВМФ РФ близ Кубы

Помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американцы внимательно отслеживают перемещения военного флота России у побережья Кубы.

"Мы следим внимательно. Увидим, как ситуация будет развиваться. Но мы видели подобное раньше, и ожидаем, что так будет и впредь", — сказал Салливан в ходе брифинга на борту Байдена по пути в Италию. Трансляцию мероприятия вёл Белый дом.

По словам Салливана, аналогичные манёвры российских военных кораблей происходили при разных администрациях Штатов. В частности, недавно в порт Гаваны вошли российская атомная подложка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер "Академик Пашин" и буксир "Николай Чикер".

Фото: commons.wikimedia.org/Ясников Е.А. (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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