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Меркурис: ВСУ намерены использовать базы в Румынии для F-16
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:45

Меркурис: ВСУ намерены использовать базы в Румынии для F-16

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Украина использует румынские авиабазы в качестве опорных пунктов для бортов F-16.

"Очевидно, что цель Киева — эксплуатировать истребители F-16 с баз в Румынии. Это они планировали с самого начала. Они не хотят, чтобы румыны нервничали, поэтому рассказывают всем историю о переправке самолётов на Украину перед тем как вводить их в бой", — полагает аналитик.

Меркурис спрогнозировал, что F-16 ВСУ и авиабазы, на которых они будут расположены, станут мишенью ВС РФ, если Киев решит "спрятать" машины в соседней стране. Подобное мнение высказал и Андрей Картаполов: если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и самолёты, и аэродромы базирования станут законной целью для российских сил.

Министр Сергей Лавров добавил, что поставка F-16 ВСУ будет рассматриваться как сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако появление этих истребителей на Украине не изменит ситуацию на передовой, и техника будет уничтожаться, как и другие виды вооружений.

Фото: misawa.af.mil/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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