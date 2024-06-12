Вашингтон обратил внимание на заявления Владимира Путина о возможности поставок вооружений противникам Запада, и власти Америки продолжают следить за развитием событий. Об этом сообщил помощник Байдена Джек Салливан.
"Мы видели, что президент Путин и другие должностные лица России заявили, и продолжаем следить за тем, что они сделают", — заявил Салливан на брифинге, проходившем на борту самолёта американского президента, вылетевшего в Италию на саммит "Большой семёрки".
Ранее российский лидер заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда последуют атаки по чувствительным объектам государств, передающих вооружение ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что на Западе поняли сигнал о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. По его словам, в западных странах еще остались люди, способные к анализу, и они сделают необходимые выводы.
США следят за дальнейшими шагами России после этих слов, отметил Салливан, подчёркивая важность мониторинга действий Москвы в контексте заявленных намерений.
Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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