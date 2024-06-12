Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что необходимо учитывать возможность того, что Москва будет в состоянии атаковать одну из стран блока НАТО с 2029 года.
В среду Писториус представил новую стратегию развития ВС Германии, направленную на привлечение молодёжи в ряды немецкой армии.
"По оценке международных экспертов, Россия с 2029 года будет в состоянии атаковать страну НАТО или соседнюю", — заявил Писториус на пресс-конференции, поясняя причины укрепления армии ФРГ.
Ранее Писториус уже отмечал, что Германии нужно быть готовой к возможной войне с Россией к 2029 году. Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла. Он подчеркнул, что западные политики регулярно запугивают граждан мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем государств. Однако "умные люди понимают, что это фейк".
Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
В Армении полиция начала применять слезоточивый газ против митингующих
В Ереване произошли столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися у здания парламента во время "правительственного часа" с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, которые пытались прорвать оцепление и ворваться в парламент.
Полковник ВС США Уилкерсон: США ослабли со времён Карибского кризиса
Отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон заявил, что геополитическая ситуация относительно Кубы, куда прибыл ВМФ России, напоминает Карибский кризис 1962-го. Однако Штаты больше не обладают той же мощью, что и в эпоху холодной войны.
Врач Козлова: дождливая погода повышает риск обострения хронических заболеваний
Влажная и дождливая погода может усугубить проблемы с легкими, в то время как резкое понижение температур может спровоцировать сердечный приступ.
Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями
Московский Департамент транспорта призвал водителей воздержаться от парковки автомобилей под деревьями в связи с обильными дождями.