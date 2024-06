Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что необходимо учитывать возможность того, что Москва будет в состоянии атаковать одну из стран блока НАТО с 2029 года.

В среду Писториус представил новую стратегию развития ВС Германии, направленную на привлечение молодёжи в ряды немецкой армии.

"По оценке международных экспертов, Россия с 2029 года будет в состоянии атаковать страну НАТО или соседнюю", — заявил Писториус на пресс-конференции, поясняя причины укрепления армии ФРГ.

Ранее Писториус уже отмечал, что Германии нужно быть готовой к возможной войне с Россией к 2029 году. Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла. Он подчеркнул, что западные политики регулярно запугивают граждан мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем государств. Однако "умные люди понимают, что это фейк".

Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)