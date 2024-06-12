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Полковник ВС США Уилкерсон: США ослабли со времён Карибского кризиса
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:24

Полковник ВС США Уилкерсон: США ослабли со времён Карибского кризиса

Отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон заявил, что геополитическая ситуация относительно Кубы, куда прибыл ВМФ России, напоминает Карибский кризис 1962-го. Однако Штаты больше не обладают той же мощью, что и в эпоху холодной войны.

В интервью Dialogue Works он подчеркнул: "Мы уже бывали в такой ситуации — в 1962 году. Но сегодня мы гораздо слабее. Единственная наша сила — это 5 000 ядерных боеголовок. Но с каждым днём ситуация всё хуже".

С 12 по 17 июня тактическая группа из четырёх судов ВМФ России находится с визитом в порту Гаваны. Накануне в Атлантике было отработано применение высокоточного оружия. В планах моряков — встречи с командующими ВМФ Кубы и губернатором. Главком ВМФ Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — это лишь одна из задач дальнего похода в рамках международного сотрудничества.

МИД Кубы отметил, что визит отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несёт ЯО, их стоянка не представляет угрозы для региона.

Фото: flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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