Разработка и производство систем сброса боеприпасов для коптеров и FPV-дронов начались в филиале Военной академии материально-технического обеспечения ВА МТО в Пензе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ЦВО.

"Курсанты и преподаватели заняты научной деятельностью в сфере военной инженерии по разработке линейки систем сброса разных модификаций для БПЛА. Разработка ведётся на основе обратной связи с военными, применяющими БПЛА в зоне СВО. В учебных классах производятся установки для сброса ПГ-7В, ВОГ-17 и ручных гранат. Также курсанты и преподаватели разрабатывают установки для противодействия дронам, способные поражать их одиночным выстрелом, дробью и сетью", — отметили в пресс-службе.

Разработчики производят 3D-моделирование и 3D-печать, пайку плат, сборку систем и контроль качества. После сборки экземпляры испытывают на полигоне вуза, исправность проверяют с применением снарядов.

"В рамках подготовки курсантов организована работа по мелкосерийной сборке, проектированию, разработке систем сброса БПЛА, противодействия беспилотникам и устройств дистанционного подрыва. С подразделениями в зоне СВО из Пензенской области организована обратная связь, после чего устраняются недостатки, учитываются пожелания, ведётся доработка и отправка на линию фронта", — цитирует пресс-служба научного руководителя, подполковника Сергея Куканова.

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