ВС России могут начать наступление на Сумскую и Черниговскую области, предположил в интервью NEWS.ru капитан Василий Дандыкин. Он не исключил, что ключевой задачей нашей армии стало максимальное растягивание сил ВСУ. По словам военного, основными направлениями для ВС РФ на данный момент остаются Южно-Донецкое, Донецкое и Херсонское.

"Думаю, что и на Сумском, и на Черниговском мы можем начать наступление. Не давать покоя противнику, не давать перебрасывать на юг подкрепления. Вероятно, рейды ещё будут. Наша задача, вероятно, растягивать силы украинцев по всей ЛБС на границе — санитарная зона", — считает Дандыкин.

Минобороны ранее сообщило о взятии под контроль Артёмовки и Тимковки войсками "Запада". Также ВС РФ нанесли поражение 3 штурмовой, 14 и 28 механизированным бригадам ВСУ. Речь идёт о районах близ Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.

Ранее военнослужащие "Запада" взяли под контроль пять опорных пунктов. Украинские подразделения потеряли до 570 человек личного состава, а также лишились техники западного производства.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)