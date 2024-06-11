Количество стран, которые намерены участвовать в конференции по Украине, упало с 93 до 78, сообщает "Радио Свобода"* со ссылкой на анонимных дипломатов ЕС. Отмечается, что собеседники радио не уточнили, какие государства решили не принимать участие в швейцарском саммите. При этом один из дипломатов не исключил, что количество отказов вырастет.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отказался называть количество участников конференции. Киев не хочет озвучивать окончательные цифры, рассказал он в эфире "Рады" во вторник.

Президент России заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие, если её представителей не рады там видеть. По словам Сергея Лаврова, проведение данного мероприятия — "путь в никуда", РФ не видит желания Запада вести дела по-честному. В России при этом неоднократно подчёркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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