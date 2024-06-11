Успехи Вооружённых сил России на линии соприкосновения вызывают у Банковой информационные судороги, заявил генерал и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Успехи наших подразделений по всей линии соприкосновения вызывают у противника информационные судороги, не только физические. В попытках нанести хотя бы имиджевый урон и мне лично, и нашим бойцам, враг не гнушается ничем", — написал он в Telegram.

Он также напомнил о важности критического анализа постов из социальных сетей и перепроверки информации.

"Не поддавайтесь вбросам! В случае отсутствия личного общения со мной или подчинёнными вы получили фейковую рассылку", — добавил он.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)